LAMB OF GOD zeigt neues Live-Video
08.11.2025 | 07:15
Einen Auszug aus dem diesjährigen Auftritt vom "Aftershock"-Festival hat LAMB OF GOD nun für alle Fans, der US-Amerikaner, mit dem Song 'Sepsis' festgehalten. Das Live-Video ist auf YouTube online.
Lamb Of God - Sepsis (Live at Aftershock 2025)
https://www.youtube.com/watch?v=ZuAE0nO_Vpo
- LAMB OF GOD YouTube
- Norman Wernicke
- lamb of god sepsis live
