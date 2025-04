FORBIDDEN: Der Gesang ist in trockenen Tüchern.

Wie die Bay-Area-Thrasher FORBIDDEN kürzlich über ihren Facebook-Account bekannt gegeben haben, hat ihr neuer Sänger Norman L. Skinner III inzwischen die Aufnahmen der Gesangsspuren für das kommende Album abgeschlossen, zu dem er auch die Lyrics beigetragen hat. Die Band betont mit dem allergrößten Respekt, dass Norms Vorgänger Russ Anderson ein einzigartiger und unnachahmlicher Sänger gewesen sei, und so werde Norm Skinner folgerichtig auch seinen eigenen Weg gehen. Gleichwohl gibt sich das Quintett zuversichtlich, dass die Fans ihre Freude an dem Ergebnis haben werden.



Ein Veröffentlichungsdatum oder ein Albumtitel wurden indes noch nicht verraten; indes der erste neue Song 'Divided By Zero' soll bald veröffentlicht werden. Wir halten euch auf dem Laufenden und sind gespannt!

Quelle: Band via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: forbidden norman skinner divided by zero