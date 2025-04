LIK zeigt neues Video

Die schwedischen Death-Metal-Abrissbirnen LIK zeigen aus ihrem neuen Album "Necro", ein weiteres Video. Nach 'Morgue Rat' kommt nun mit 'Deceased' die nächste Auskopplung, des am 18.04.2025 veröffentlichten Langspielers.

"Necro" Trackliste:





01-Deceased

02- War Praise

03-They

04-Worms Inside

05-Morgue Rat

06-Shred Into Pieces

07-In Ruins

08-The Stockholm Massacre

09-Fields Of Death

10-Rotten Inferno







Deceased (Official Video)





https://www.youtube.com/watch?v=Chtcw3rb5Wg