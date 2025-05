FIVE FINGER DEATH PUNCH mit Best Of

Passend zum 20. Bandgeburtstag kündigen die Jungs von FIVE FINGER DEATH PUNCH ihre "Best Of Vol. 1"-Compilation an.

Hierbei handelt es sich um eine Sammlung neu aufgenommener Versionen der beliebtesten Songs sowie einiger Live-Versionen. Passend dazu gibt es das Video zu 'I Refuse' schon zu sehen.

Anbei die Trackliste:

01. Under And Over It (2025 Version)

02. Wash It All Away (2025 Version)

03. Battle Born (2025 Version)

04. I Refuse (feat. Maria Brink of In This Moment) (2025 Version)

05. Jekyll And Hyde (2025 Version)

06. Wrong Side Of Heaven (2025 Version)

07. Lift Me Up (2025 Version)

08. Far From Home (2025 Version)

09. Bad Company (2025 Version)

10. House Of The Rising Sun (2025 Version)

11. Gone Away (2025 Version)

12. Remember Everything (2025 Version)

13. Coming Down (2025 Version)

14. The Bleeding (2025 Version)

15. Trouble (Live)

16. Welcome To The Circus (Live)

17. The Bleeding (Live)

https://www.youtube.com/watch?v=-4PMrR_v_wQ