VOLBEAT legt nach

Bevor mit "God Of Angels Trust" am 06. Juni die neue VOLBEAT-Scheibe über Vertigo/Universal erscheint, gibt es vorab mit 'Time Will Heal' einen weiteren Appetizer.

Anbei die Tracks:

01. Devils Are Awake

02. By A Monster’s Hand

03. Acid Rain

04. Demonic Depression

05. In The Barn Of The Goat Giving Birth To Satan’s Spawn In A Dying World Of Doom

06. Time Will Heal

07. Better Be Fueled Than Tamed

08. At The End Of The Sirens

09. Lonely Fields

10. Enlighten The Disorder (By A Monster’s Hand Part 2)