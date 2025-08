FIRSTBORNE mit zweitem Album

Die US-Amerikanische Formation FIRSTBORNE, welche unter anderem mit Ex-LAMP OF GOD-Schlagzeuger Chris Adler besetzt ist, wird am 08.08.2025 ihr zweites Studioalbum "Lucky" veröffentlichen. Nach dem Debütalbum "Gods of Fire" (2023) erschienen dieses Jahr die beiden Singles 'Wake Up' und 'Again' um jetzt den nächsten Longplayer ins Rennen zu schicken.







"Lucky" Trackliste:





01-Again

02-Rescue Me

03-Shine

04-Wake Up

05-Normandy

06-Only a Fool

07-Heavens Return

08-Human Interrupted

09-Prometheus

10-Minefield



Again (Official Music Video)



https://www.youtube.com/watch?v=sWiTQU-SbJE

Quelle: FIRSTBORNE Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: firstborne lucky again