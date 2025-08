TEMTRIS und die Königin der Krähen

Die australischen Schwermetaller TEMTRIS melden sich zurück. Am 08.08.2025 erscheint mit "Queen Of Crows" das mittlerweile achte Studioalbum der Band. Die Formation um Frontfrau Genevieve Rodda bleibt ihrem kraftvollen Mix aus klassischem Heavy Metal und modernen Einflüssen treu und holt zum nächsten Schlag aus.



"Queen Of Crows" Trackliste:



01-Evil Lies

02-Scars Of Betrayal

03-The Risk

04-Narcosis

05-Murder Of Crows

06-Dying To Believe

07-Carnival Of Tears

08-No One Is Listening

09-The World Is Bleeding Out

Quelle: TEMTRIS Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: temtris queen of crows