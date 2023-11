FIREWIND mit dem nächsten Video

Am 01. März 2024 gibt es über AFM Records das neue FIREWIND-ALbum "Stand United" auf die Ohren. Heute könnt ihr mit der neuen Auskopplung 'Come Undone' dabei sein.



https://www.youtube.com/watch?v=AF6a4aZIJFc

