FIVE FINGER DEATH PUNCH feiert mit Rob Zombie

FIVE FINGER DEATH PUNCH brachte im Jahr 2013 sage und schreibe zwei Alben heraus. Es handelt sich dabei um die Werke "The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell, Volume 1" und "The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell, Volume 2". Zum zehnjährigen Jubiläum des Erscheinens der Alben vier & fünf haut die Band das Ganze am 1.12.2023 nun als 6 LP Vinyl-Box raus.

Obendrein gibt es noch eine rare Version des Songs 'Burn FM', bei der ROB ZOMBIE mitwirkt. Hier das dazu gehörige Lyricvideo:





Tracklist:





THE WRONG SIDE OF HEAVEN AND THE RIGHTEOUS SIDE OF HELL: VOLUME 1

Disc One/Side A



Lift Me Up (Feat. Rob Halford)

Watch You Bleed

You

Wrong Side Of Heaven



Disc One/Side B



Burn MF

I.M. Sin

Anywhere But Here

Dot Your Eyes



Disc Two/Side A



M.I.N.E (End This Way)

Mama Said Knock You Out (Feat. Tech N9ne)

Diary Of A Dead Man



Disc Two/Side B



I.M. Sin (Feat. Max Cavalera) BONUS TRACK

Anywhere But Here (Feat. Maria Brink) BONUS TRACK

Dot Your Eyes (Feat. Jamey Jasta) BONUS TRACK

Burn MF (Feat. Rob Zombie) BONUS TRACK





PURGATORY (TALES FROM THE PIT)

Disc One/Side A



Intro

Under And Over It

Burn It Down

American Capitalist

Hard To See



Disc One/Side B



Coming Down

Bad Company

White Knuckles



Disc Two/Side A



Drum Solo

Far From Home

Never Enough

War Is The Answer

Remember Everything



Disc Two/Side B



No One Gets Left Behind

The Bleeding

Burn MF (Mr. Kane And Nikka Bling Remix, Feat Rob Zombie) BONUS TRACK

Weight Beneath My Sin (Feat. Ryan Clark) BONUS TRACK





THE WRONG SIDE OF HEAVEN AND THE RIGHTEOUS SIDE OF HELL: VOLUME 2

Disc One/Side A



Here To Die

Weight Beneath My Skin

Wrecking Ball



Disc One/Side B



Battle Born

Cradle To The Grave

Matter Of Time





Disc Two/Side A



The Agony Of Regret

Cold

Let This Go



Disc Two/Side B



My Heart Lied

A Day In My Life

House Of The Rising Sun





FIVE FINGER DEATH PUNCH LINE UP:



Andy James (Guitar)

Chris Kael (Bass)

Ivan Moody (vocals),

Zoltan Bathory (Guitar)

Charlie Engen (Drums)