EMIL BULLS ist mit neuem Album unterwegs

Es gibt Neuigkeiten aus dem Hause EMIL BULLS. "Love Will Fix It" nennt sich das neue Album, es erscheint am 12. Januar 2024 via Arising Empire. Ein Video gibt es auch. Schaut euch 'Whirlwind Of Doom' hier an:

Trackliste;

01. Backstabbers

02. The Devil Made Me Do It

03. Happy Birthday You Are Dead To Me

04. Levitate

05. Whirlwind Of Doom

06. The Ghosts That You Have Called

07. Love Will Fix It

08. Sick

09. She Ain't Coming Home No More

10. Dreams And Debris

11. Oceans Of Grief

12. Together



Wer die Songs LIVE erleben möchte: Hier die aktuellen Tourdaten:

02.12.23 DE-Essen

03.12.23 DE-Aschaffenburg

15.12.23 DE-München, Xmas Bash, low tickets

16.12.23 DE-München, Xmas Bash, sold out

11.01.24 CZ-Prag

12.01.24 DE-Hannover

13.01.24 DE-Leipzig

19.01.24 CH-Aarau

20.01.24 AT-Wien

21.01.24 HU-Budapest

25.01.24 DE-Wiesbaden

26.01.24 DE-Nürnberg

27.01.24 DE-Ulm

01.02.24 DE-Münster

02.02.24 DE-Hamburg

03.02.24 DE-Berlin

04.02.24 NL-Tilburg

22.02.24 DE-Köln

23.02.24 DE-Karlsruhe

24.02.24 DE-Kaiserslautern