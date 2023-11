Mit TARJA weiter in Richtung

Aus ihrem Album "Dark Christmas", das am 10. November über earMusic erschienen ist, gibt es heute zwei neue außergewöhnliche Videos.



Einmal 'All I Want For Christmas Is You', bei dem wieder der Kinderchor dabei ist. Zum anderen das wunderschöne, stimmungsvolle, dunkel-emotionale 'O Holy Night', das in meinen Augen ganz besonders gelungen ist und bei mir eine fette Gänsehaut hervorruft.



O Holy Night







https://www.youtube.com/watch?v=m0v4OrbHtG4





All I Want For Christmas Is You







https://www.youtube.com/watch?v=ZYZH9t-4W4Y

