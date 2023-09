FIREWIND erzählt eine Ode an Leonidas

Seit heute gibt es das neue Live-Album "Still Raging" von FIREWIND. Aufgenommen wurde das Album 2022 während der Jubiläumsshow in Thessaloniki und zur Feier des Tages hat FIREWIND heute ein weiteres Video zum Song 'Ode to Leonidas' online gestellt.



Ode To Leonidas (20th Anniversary Show - 2022)







https://www.youtube.com/watch?v=fe7VwUBi-tA

