FIREBORN unterschreibt bei El Puerto Records

Neuzugang beim schwäbischen Label El Puerto Records: Ins Netz gegangen ist ihnen diesmal die Lörracher Band FIREBORN. Das Quintett aus dem Südwesten Deutschlands konnte dabei nicht nur zuletzt beim RVBang Festival in Balingen mit einer unglaublichen Energie und Spielfreude überzeugen. Das neue Album wird Anfang 2026 veröffentlicht!

Sängerin Jenny Gruber freut sich: "Lasst uns ein neues Kapitel aufschlagen! Wir wollten ein Label, welches an uns und unsere Musik glaubt  eins, das mit uns gemeinsam Gas gibt, den Weg nach oben rockt und dabei den Spaß nie vergisst. Ab sofort sind wir Teil der EL PUERTO FAMILY  und wir haben richtig Bock! KEEP ON ROCKIN  FIREBORN"

Labelchef Bernd Stelzer meint dazu: "Mit FIREBORN schlagen wir gemeinsam ein neues Kapitel auf! Sängerin Jenny und ihre Band bringen genau das mit, wofür EL PUERTO RECORDS steht: Power, Leidenschaft und den unbändigen Willen, den Weg nach oben zu rocken  ohne den Spaß aus den Augen zu verlieren. Wir freuen uns riesig, FIREBORN ab sofort an Bord unseres Labels begrüßen zu dürfen. Willkommen in der El Puerto Familie  Willkommen bei El Puerto Records, FIREBORN!"

Zur Band: Im Mittelpunkt steht Jenny Gruber, eine Sängerin, die mit ihrer einzigartigen Reibeisen-Stimme, ihrem großen Stimmumfang und ihrer Fähigkeit, mühelos zwischen zarten Tönen und purer Power zu wechseln, das Publikum fesselt. Unterstützt wird sie von Dennis Weber (Gitarre), Raphael Singh (Drums), Christian Lehr (Bass) und Rick Götze (Gitarre)  einer Band, die auf der Bühne nicht nur Musik spielt, sondern Energie entfesselt. 2019  damals noch unter dem Namen DISLIKE SILENCE  erreichte die Band das Finale des 37. Deutschen Rock- und Poppreises und belegte den dritten Platz in der Kategorie Rock. Der große Schritt folgte im Winter 2021: Aufnahmen im Little Creek Studio in Gelterkinden, produziert von Schmier (DESTRUCTION) und aufgenommen von V.O. Pulver (PRO-PAIN, BURNING WITCHES, NERVOSA). Das Debütalbum "Reflections" erschien 2023 über das US-Label Deko Entertainment und brachte sie nicht nur in die offiziellen Rock- und Metalcharts, sondern auch auf Bühnen mit Silbermond, Burning Witches, Destruction und weiteren Größen der Szene. Musikalisch verbindet FIREBORN die Energie des modernen amerikanischen Hardrocks mit der Seele des Classic Rock.

Foto Credit: Michael Vogt