CEPHEIDAE VARIABLE schnitzt einen Drachen
30.09.2025 | 23:16
Am 7. November soll das Album "Primordial Reverie" des Metalprojektes CEPHEIDAE VARIABLE des kanadischen Musikers Ryan Koepke erscheinen. Das Video der ersten, digitalen Auskopplung 'Carving A Dragon' ist online.
https://www.youtube.com/watch?v=qhp5qvAn2Pk
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- cepheidae variable primordial reverie carving a dragon ryan koepke
