EMMURE Frontmann bezieht aggressiv gegen politisch Andersdenkende Stellung

In den über 20 Jahren seit der Bandgründung stand EMMURE immer wieder in den Schlagzeilen. Meistens negativ und in der Regel stand Sänger und Frontmann Frankie Palmeri im Zentrum der Kontroversen.

So gab es 2009 und 2015 größere Line-Up-Wechsel welche mit Palmeris Benehmen begründet wurden und 2012 stand der erklärte Impfgegner in den Schlagzeilen als er ein T-Shirt herausbrachte, welches die Columbine-Schützen zeigte, garniert mit dem Schriftzug "Shoot first, ask questions last".

Das Attentat auf den rechtsextremen Influencer Charlie Kirk scheint nun bei Palmeri auch noch die letzte Hemmschwelle gebrochen zu haben. In mehreren Tweets bezeichnete er Mitglieder der Antifa als "dysgenic freaks" und wünschte ihnen den Tod. Wir haben euch einen Auszug seiner Tweets unten gepostet, diese sprechen für sich.

Dysgenik ist eine sehr umstrittene Hypothese laut welcher sich die "schwachen und dummen" evolutionär durchsetzen und steht in direkter Verwandschaft zur Eugenik, worauf die nationalsozialistische Rassenlehre beruht. In wissenschaftlichen Fachkreisen sind beide Thesen sehr stark umstritten. In Deutschland erlangte das Thema 2010 wieder größere Aufmerksamkeit, als Thilo Sarrazin entsprechende Thesen in seinem Buch "Deutschland schafft sich ab" propagierte.

Die Antifa wurde von US-Präsident Donald Trump zur terroristischen Vereinigung erklärt, dabei ist jedoch zu erwähnen, dass es "die Antifa" als Vereinigung gar nicht gibt. Antifa wird von den Wissenschaftlichen Diensten des Deutschen Bundestages als ein "Oberbegriff für verschiedene, im Regelfall eher locker strukturierte, ephemere autonome Strömungen der linken bis linksextremen Szene" definiert. Dabei handelt es sich um Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen, die nach eigenem Selbstverständnis Neonazismus, Antisemitismus, Rassismus, völkischen Nationalismus und rechtsgerichteten Geschichtsrevisionismus aktiv aufdecken und bekämpfen.

EMMURE sind seit heute als Support für I KILLED THE PROM QUEEN auf Australien-Tour, Auftritte in Europa sind aktuell keine angekündigt.