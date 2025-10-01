LORD OF THE LOST - einer von uns wird der nächste sein...

Am 12. Dezember 2025 erscheint von LORD OF THE LOST über Napalm Records mit "Opvs Noir Vol. 2" der zweite Teil der Trilogie. Mit 'One Of Us Will Be Next' erscheint eine weitere Single



Chris Harms über 'One Of Us Will Be Next':

"Inmitten eines Konzerts im vergangenen Jahr wurde mir auf einmal klar: Einer von uns in dieser Halle wird als nächstes gehen müssen. Heute Nacht auf dem Heimweg, in ein paar Wochen, Monaten oder Jahren. Aber unausweichlich wird einer von uns die nächste Person sein, die das Zeitliche segnet, und wir vermutlich in dieser Konstellation nicht mehr zusammenkommen. Das gleiche gilt für jede Familienfeier, jede Party mit Freunden oder auch für Zweisamkeit. 'One Of Us Will Be Next' ist ein Appell, nicht im Vergangenen festzuhängen oder sein Glück in einer besseren Zukunft zu erhoffen, sondern dankbar zu sein für den Augenblick, die Gegenwart und die Gesellschaft, in der wir uns zu jedem gegenwärtigen Zeitpunkt befinden  und mit diesem Bewusstsein unseren Mitmenschen zu begegnen. Denn jedes Wort könnte unser letztes sein, in jedem Moment."



https://www.youtube.com/watch?v=F7zSemkSiM8



