FIREBORN: Albumrelease

Das Album "Reflections" ist seit heute erhältlich. Wer noch einen weiteren Eindruck davon hab en möchte, kann das mit der Singleauskoplung 'You Seem So Far' tun.



You Seem So Far







https://www.youtube.com/watch?v=j7K3vOuszKk

Quelle: Iris Bernotat/Focusion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: fireborn reflections you seem so far