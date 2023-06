FIFTH ANGEL behauptet: Wir sind unsterblich!

Den Beweis wollen sie mit dem Video 'We Are Immortal' antreten, das sie heute anlässlich der Veröffentlichung ihres Albums "When Angels Kill" zeigen.



We Are Immortal







https://www.youtube.com/watch?v=EB4DIuvl_3Y

