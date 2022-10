FEELINGLESS: Single mit Björn Strid

Das All-Star Ensemble FEELINGLESS bringt am 2. Dezember das Album "Metal Against Animal Cruelty" heraus. FEELINGLESS wurde von Hugo Markaida (Mitglied der spanischen Melodic-Death-Metal-Band RISE TO FALL) gegründet und ist ein Projekt zur Unterstützung der Tierrechte.

Mit hochkarätigen Gastauftritten von Björn Strid (SOILWORK), Jon Howard (THREAT SIGNAL), Christian Älvestam (SOLUTION .45) und Ettore Rigotti & Claudio (DISHARMONIA MUNDI) gespickt, bietet elf Tracks und wird über das Powerhouse-Label Noble Demon erscheinen. Alle Einnahmen aus dieser Veröffentlichung werden an lokale Tierheime in Spanien gespendet, und zusätzlich spendet das Label an eine internationale Tierschutzorganisation.

Heute erscheint das erste Video dieser Band:







Tracklist:

01. Feelingless feat. Björn "Speed" Strid(Soilwork, The Nightflight Orchestra) & Lawrence Dinamarca

02. Anguish feat. Jon Howard(Threat Signal, Imonolith) & Gavin Iedema, NeroArgento, Lawrence Dinamarca

03. Peace feat. Mikael Sehlin (Degradead, Engel) & Lawrence Dinamarca

04. Love feat. Ettore Riggoti & Claudio Ravinale (Disarmonia Mundi)

05. Hope feat. Christian Älvestam (Solution .45, Miseration)

06. Nostalgia feat. Rachel Aspe (Cage Fight, Ex- ETHS) & Jake E (Cyhra, Ex- Amaranthe) & Lawrence Dinamarca, Diego Zapatero

07. Guit feat. Björn "Speed" Strid (Soilwork, The Nightflight Orchestra)

08. Pride feat. Daniel Heiman (Harmony, Heed, Ex-Lost Horizon)

09. Fear feat. Ville Viljanen (Mors Principium Est) & Dann Hoyos (Rise To Fall, The Space Octopus)

10. Rage feat. Mikael Sehlin (Degradead & Engel) & Marios Iliopoulos (Nightrage)

11. Anxiety feat. Dalay Tarda (Rise To Fall)