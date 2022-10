BLIND THE EYE präsentiert Lyric Video

BLIND THE EYE aus Portugal veröffentlicht heute das Album "The Lion Of Lions" über das Label EL PUERTO RECORDS. Passend dazu präsentieren die Portugiesen den zweiten Song daraus. Hier geht es zum Lyric-Video von 'Aquilifer'



BLIND THE EYE:



Rui Antunes - Vocals

Nuno Rodrigues - Bass

Ramiur Sekh - Guitar

Ruben Oliveira - Guitar

Rui Rocha – Drums



„The Lion Of Lions“ – Tracklist



1. The Lion Of Lions

2. Aquilifer

3. As Vesta's Fire

4. Tauroctony

5. Mars! Exulte!

6. The Roses Of Heliogabalus

7. Crimson Duskfall

8. Imperial Thunder

9. Vae Victis

10. The Humiliation Of Charon

Quelle: El Puerto Records Redakteur: Frank Wilkens Tags: blind the eye melodic death portugal