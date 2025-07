FÄUST mit zweitem Album

Nach dem Debütalbum "Death From Beyond" (2022) veröffentlichte Michaël Hellström alias FÄUST die beiden EP's "At the Dawn of Life Demise" (2023) und "Night Terror Tapes" (2025) um jetzt den zweiten Langspieler "Crypts of Eternity" nachzulegen. Am 24.10.2025 soll das neue Werk via Black Lion Records das Licht der Welt erblicken. Wir sind gespannt, ob das Mastermind aus Grenoble an sein Debüt anknüpfen kann.







"Crypts of Eternity" Trackliste:





01-In Tenebris

02-To The Fire, To The Death

03-Night Terror

04-Crypts Of Eternity

05-In A Ghastly Silence

06-Sorcery

07-And Then Blows The Funeral Wind

