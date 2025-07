SALTATIO MORTIS macht musikalisch gemeinsame Sache mit ALESTORM

Pünktlich zum Release ihres Albums "Weltenwanderer – Von Träumen & Krawall", zweite Best-Of-Sammlung der Mittelalter-Rocker (25. Juli 2025, via Universal Music), hat die Band eine neue Version von 'Gardyloo' veröffentlicht, die sie gemeinsam mit ALESTORM aufgenommen hat.



Im Herbst geht SALTATIO MORTIS auf große "Weltenwanderer Tour", die größte Headline-Tour ihrer bisherigen Karriere.



Frontmann Alea bringt es auf den Punkt:

"Die Fans können sich schon jetzt auf unvergessliche Abende freuen, an denen das Leben, die Leidenschaft und die Freiheit gefeiert werden – in einer wie immer einzigartigen und besonderen Verbindung zwischen Band und Publikum. Ihr seid hiermit eingeladen, Teil dieser schon jetzt legendären Tour zu werden und gemeinsam mit uns 25 Jahre musikalische Magie zu feiern!"



"Weltenwanderer – Von Träumen & Krawall" Trackliste:



CD1

01. Equinox

02. Heimdall

03. Ecce Gratum

04. Amo Lem Ad Nauseam

05. Drachentanz

06. Galgenballade

07. Herr Holkin

08. Choix des dames

09. Dessous le pont de Nantes

10. Factus de materia



CD2

01. Miststück

02. Spiel mit dem Feuer

03. Wachstum über alles

04. Dorn im Ohr

05. Nichts bleibt mehr

06. Für immer jung

07. Wo sind die Clowns? (Orchesterversion)

08. Große Träume

09. Falsche Freunde

10. Mauern aus Angst

11. Spielmannsschwur (United)

12. Eulenspiegel

13. Tritt ein

14. Varulven

15. Schwarzer Strand

16. Hochzeitstanz

17. Dunkler Engel

18. Salome

19. Rattenfänger

20. Uns gehört die Welt



CD3

01. Loki

02. Nachts weinen die Soldaten

03. Krieg kennt keine Sieger

04. Prometheus

05. Satans Fall

06. Brunhild

07. Finsterwacht

08. Feuer und Erz

09. My Mother Told Me

10. Pray To The Hunter

11. Gardyloo, feat. AALESTORM

12. Alive Now

13. Hypa Hypa

14. Keine Regeln

15. Mittelalter

16. Ich werde Wind

17. Vogelfrei

18. Der Himmel muss warten

19. We Might Be Giants

20. Seitdem du weg bist



Gardyloo, feat. ALESTORM







https://www.youtube.com/watch?v=8rbMsDXC_Bs



SALTATIO MORTIS auf Tour:



Festivals 2025:

30.07.25 Wacken, Wacken Open Air

02.08.25 Bückeburg, MPS

05.09.25 Luhmühlen, MPS



Burgentour 2025:

25.07.25 Singen, Hohentwiel Festival

16.08.25 Creuzburg, Burg Creuzburg

29.08.25 Koblenz, Festung Ehrenbreitstein

30.08.25 Koblenz, Festung Ehrenbreitstein

06.09.25 Magdeburg, Festung Mark



"Weltenwanderer"-Tour 2025 (Support: BAD LOVERZ):

17.10.25 Geiselwind, Eventzentrum Geiselwind

18.10.25 Hamburg, Sporthalle Hamburg

24.10.25 Leipzig, Haus Auensee

25.10.25 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

31.10.25 Berlin, Uber Eats Music Hall

01.11.25 Hannover, Swiss Live Hall

06.11.25 Wien (AT), Raiffeisen Halle im Gasometer

07.11.25 München, Zenith

08.11.25 Frankfurt, Jahrhunderthalle Frankfurt

14.11.25 Ludwigsburg, MHP Arena

15.11.25 Zürich (CH), Halle 622



