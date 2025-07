DESPISED ICON mit neuem Album

Aus Canada ist eine neue Deathcore-Welle im Anmarsch, denn DESPISED ICON hat für den 31.10.2025 ein neues Album angekündigt. "Shadow Work" wird der neue Langspieler heißen und via Nuclear Blast Records veröffentlicht werden.





"Shadow Work" Trackliste:





01. Shadow Work

02. Over My Dead Body

03. Death Of An Artist

04. Corpse Pose

05. The Apparition

06. Reaper

07. In Memoriam

08. Omen Of Misfortune

09. Obsessive Compulsive Disaster

10. ContreCoeur

11. Fallen Ones

