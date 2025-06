Es stürmt bei ALESTORM

Noch zwei Tage ... Am 20. Juni 2025 erscheint über Napalm Records das achte Studioalbum von ALESTORM: "The Thunderfist Chronicles". Heute veröffentlichen die Piraten ihre dritte Single 'The Storm' aus dem kommenden Album.



Christopher Bowes über 'The Storm':

"Oh wow! Unser neuer Song 'The Storm' handelt von der rohen, brodelnden Kraft von Gussasphalt. Heiß, klebrig und unaufhaltsam – genau wie unsere Musik. Eines Abends tranken wir eine Flasche Pfefferminzlikör Crème de Menthe und gerieten in eine Diskussion über Straßenbeläge – und dann traf uns die Erkenntnis: Nichts schreit so sehr nach Piraten-Metal wie flüssiger Teer und Asphaltierung. Hail Ve-Eplu."



Na denn...



The Storm







https://www.youtube.com/watch?v=RkLPe6QvsV8

