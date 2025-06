Neuer Solo-Song von Lena Scissorhands (INFECTED RAIN)

Normalerweise macht Lena Scissorhands mit ihrer Band INFECTED RAIN die Bühnen unsicher (so auch diesen Sommer auf vereinzelten Konzerten in unseren Gefilden). Immer wieder taucht die charismatische Sängerin jedoch auch in anderen Projekten auf, so auch jetzt mit ihrem Solo-Song 'Believe', für den sie sich Unterstützung vom VERVAIN ST. PROJECT geholt hat.

Auf 'Believe' schaltet Lena ein, zwei Stufen Härte gegenüber INFECTED RAIN runter, aber dass sie auch die zarteren Töne beherrscht, beweist sie in ihrer Hauptband ja trotzdem auch regelmässig.

Den neuen Song könnt ihr euch hier reinziehen:

Lena Scissorhands - 'Believe' (feat. VERVAIN ST. PROJECT)

https://www.youtube.com/watch?v=shX7f_cuSNQ