Neuigkeiten von THE OTHER

Fünf lange Jahre nach ihrem Chart-Album "Haunted" schlagen Europas bekannteste Horror-Punk-Rocker THE OTHER wieder zu – und zwar an dem einzig wahren Datum für ein Comeback aus der Gruft: Halloween! Am 31. Oktober 2025 erscheint via Fiend Force Records das neue Album "Alienated".



Mit neuem Line-up, frischem Blut und geladenen Lasern besinnt sich die Band auf ihre Stärken: Straight-to-the-point-Horror-Punk. Sänger und Shuttle-Pilot Rod Usher schart eine neue Grusel-Gang für den Aufbruch in neue Welten um sich: Die Raum-Reisenden nennen sich J. Ends (Gitarre), Van Tom (Gitarre) und Jag Boone (Drums). Zurück aus dem Grab und wieder am Vier-Saiten-Sarg: Original-Bassist Andy Only.



Als kleinen Vorgeschmack präsentiert THE OTHER schon einmal das neue Cover-Artwork. Exklusive Bundles und Vinyl-Farben kann man im Band-Shop reservieren.



THE OTHER liefert auch den Titelsong zur großen Film-Dokumentation "The Vincent Price Legacy", über Schauspiel-Legende Vincent Price (VÖ Oktober 2025), mit unter anderem ALICE COOPER, ROB ZOMBIE, JOE DANTE, MICK GARRIS und vielen anderen.

