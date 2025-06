ASHES OF THE SUN ist das neue Soloprojekt des Multiinstrumentalisten und Sängers Ethan Henry (auch FREYA). Am 1. August soll das Debütalbum "Gods With Machines" erscheinen. Die erste, digitale Single ist 'A New Way To Die'.







https://www.youtube.com/watch?v=a9qodtHeNTQ

