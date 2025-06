SUMMER BREEZE: Jetzt aber hurtig, 90% der Karten sind weg!

Die Überschrift sagt alles, wir steuern wieder auf ein früh ausverkauftes SUMMER BREEZE-Festival 2025 zu. Kein Wunder, bei dem Billing, möchte ich sagen, denn mir gefällt es erheblich besser als das letztjährige. Hier ist der Link zum Shop, in dem die letzten Karten 239,99 Euro kosten. Im Vergleich zu vielen anderen Festivals ein absolutes Schnäppchen!

Hier ist die komplette Bandliste: 3 INCHES OF BLOOD, ABBIE FALLS, ADEPT, AEPHANEMER, AGNOSTIC FRONT, ALLT, ANGELMAKER, ANGELUS APATRIDA, ANNISOKAY, APRIL ART, ARCTIS, ASENBLUT, ASP, AUGUST BURNS RED, AVRALIZE, BAEST, BENIGHTED, BETWEEN THE BURIED AND ME, BLASMUSIK ILLENSCHWANG, BLIND GUARDIAN, BORKNAGAR, CHARLOTTE WESSELS, COFFIN FEEDER, COLDRAIN, COUNTERPARTS, CRYSTAL LAKE, CULT OF LUNA, CYPECORE, CYTOTOXIN, DEFECTS, DESTINITY, DESTRUCTION, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, DIMMU BORGIR, DOMINUM, DONOTS, DOWNSET, ELVENKING, ENSIFERUM, EVERGREY, EVIL INVADERS, EXTERMINATION DISMEMBERMENT, FIDDLER’S GREEN, FIGHT THE FIGHT, FIRTAN, FIT FOR A KING, FROZEN CROWN, GAEREA, GOJIRA, GUTALAX, HÄMATOM, HAMMER KING, HANABIE., HARAKIRI FOR THE SKY, HEAVYSAURUS, HELLRIPPER, HIDEOUS DIVINITY, HIRAES, IMPERIAL TRIUMPHANT, IN EXTREMO, IOTUNN, KANONENFIEBER, KISSIN’ DYNAMITE, KOYA, KUBLAI KHAN TX, KUPFERGOLD, LANDMVRKS, LEAGUE OF DISTORTION, LIK, LOST SOCIETY, MACHINE HEAD, MANTAR, MASTER, MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN, MÚR, NATTVERD, NON EST DEUS, NYTT LAND, OBITUARY, OMNIUM GATHERUM, PRIMORDIAL, RIVERS OF NIHIL, ROYAL REPUBLIC, SAXON, SCHATTENMANN, SEPTICFLESH, SEVEN BLOOD, SLOPE, SÓLSTAFIR, STATIC-X, STELLVRIS, STESY, SUFFOCATION, SUNKEN, TARJA & MARKO HIETALA, TERRORPY, THE HALO EFFECT, THROWN, TO THE GRAVE, TURBOBIER, UNLEASHED, WARBRINGER, WARDRUNA, WARMEN, WIND ROSE, WITHIN TEMPTATION, VADER.