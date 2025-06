VISIONS OF ATLANTIS und das Höllenfeuer

Am 4. Juli 2025 erscheint via Napalm Records das Album "Armada - Live Over Europe" von VISIONS OF ATLANTIS. Im Vorfeld dieser Veröffentlichung gibt es ein im wahrsten Sinne des Wortes "heißes" Video zu 'Hellfire', ein Titel, der vom Album "Pirates II – Armada" stammt und auch auf dem Live-Album vertreten sein wird.



Das neue Musikvideo zu 'Hellfire' erscheint pünktlich zur Live-Saison der Band. Neben zahlreichen Festivalterminen zelebriert VISIONS OF ATLANTIS gleich zwei exklusive Headliner-Shows. Den Auftakt bildet das offizielle Release-Konzert am 4. Juli in Warschau, gefolgt von einem einzigartigen Deutschland-Auftritt am 12. Juli in Regensburg.



Clémentine über 'Hellfire':

" 'Hellfire' ist ein Weckruf für all jene, die ihre eigene Stimme und Kraft wiederentdecken. Für alle, die es leid sind, das leise Flüstern zu hören, das uns einredet, kleiner zu sein, als wir sind. Dieser Song gehört den starken Geistern, die, unbeirrt von den Meinungen anderer, ihren eigenen Pfad beschreiten. Er richtet sich gegen jene, die Macht missbrauchen, um zu manipulieren und zu unterdrücken. 'Hellfire' ist der rebellische Funke in uns allen. Möge er uns helfen, die Kontrolle über unser Leben zurückzuerobern."



"Armada - Live Over Europe" Trackliste:



CD 1:

01 To Those Who Choose To Fight (LIVE at Lyon)

02 The Land Of The Free (LIVE at Lyon)

03 Monsters (LIVE at Nürnberg)

04 Heroes Of The Dawn (LIVE at Paris)

05 Where The Sky And Ocean Blend (LIVE at Haarlem)

06 Clocks (LIVE at Budapest)

07 Legion Of The Seas (LIVE at Frankfurt)

08 Tonight I'm Alive (LIVE at Zlin)

09 Collide (LIVE at Hamburg)

10 Hellfire (LIVE at Pratteln)



CD 2:

11 The Dead Of The Sea (LIVE at Toulouse)

12 Clemi's Speech (LIVE at London)

13 Underwater (LIVE at Lyon)

14 Magic Of The Night (LIVE at Essen)

15 Pirates Will Return (LIVE at München)

16 Melancholy Angel (LIVE at Vienna)

17 Master The Hurricane (LIVE at Roncade)

18 Tour Farewell (LIVE at Graz)

19 Armada (LIVE at Graz)



Hellfire







https://www.youtube.com/watch?v=g1HKsJAxIx8



DEUTSCHLAND Sommer-Shows:



03.07.25 DE - Nürnberg / Hirsch *°

05.07.25 DE - Ballenstedt / RockHarz Festival

08.07.25 DE - Memmingen / Kaminwerk *°

16.08.25 DE - Regensburg / Summerstage Eventhall °



(* Support für GLORYHAMMER)

(° mit MOONLIGHT HAZE)





Hier schon einmal die Vorschau für die PIRATES & KINGS TOUR 2026 mit WARKINGS:

05.02.26 CH - Pratteln / Z7

06.02.26 DE - Saarbrücken / Garage

07.02.26 DE - Oberhausen / Turbinenhalle

08.02.26 DE - Frankfurt / Batschkapp

10.02.26 UK - Manchester / Academy 2

11.02.26 UK - London / O2 Academy Islington

12.02.26 FR - Paris / Elysée Montmartre

13.02.26 NL - Tilburg / 013 Poppodium

14.02.26 DE - Leipzig / Hellraiser

15.02.26 DE - Berlin / Columbia Theater

16.02.26 PL - Warschau / Proxima

18.02.26 CZ - Zlin / Masters of Rock Cafe

19.02.26 DE - Hannover / Capitol

20.02.26 DE - Hamburg / Markthalle

21.02.26 DE - Geiselwind / Musichall

26.02.26 FR - Lyon / La Rayonne

27.02.26 DE - Stuttgart / Im Wizemann Halle

28.02.26 DE - München / Backstage Werk

05.03.26 HU - Budapest / Barba Negra

06.03.26 AT - Wien / SimmCity

07.03.26 AT - Wörgl / Komma

