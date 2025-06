Neue Single von OMNIUM GATHERUM

Die finnischen Melodic-Death-Metaller OMNIUM GATHERUM haben eine neue Single via Century Media Records veröffentlicht. 'The Last Hero' bekam auch ein Video bei YouTube spendiert und ist der Vorbote des neuen Langspielers "May The Bridges We Burn Light The Way".







Markus Vanhala dazu



" 'The Last Hero' gibt einen großartigen Vorgeschmack auf das neue Album und verspricht mehr Kraft und Groove als das vorherige. Es ist eine kraftvolle OG-Hymne über einen Straßenhelden der alten Schule, der niemals aufgibt und um des Kämpfens willen weiterkämpft. Diese unnachgiebige Haltung ist zwar bewundernswert, bedeutet aber auch, dass er Situationen, die über den unmittelbaren Kampf hinausgehen, nicht sieht und lösen kann. Ein Thema, das sich leicht in unserem modernen Leben wiederfindet."





The Last Hero (OFFICIAL VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=Uj1-_ZpDug4

