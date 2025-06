ADERTA mit Debütalbum

Aus dem Herzen Göteborgs kommt neuer Atmospheric Black Metal von ADERTA. Das Soloprojekt von Astaroth hat nun den ersten Langspieler, nach der Demo "Through the Veil of Sorrow" und der Single 'Gråtande Kyrkogrim (1782)', veröffentlicht. "I skogens blöta marker" kommt mit acht Songs daher und wurde in Eigenregie auf den Markt gebracht.







"I skogens blöta marker" Trackliste:





01-Intro

02-Viðrdraugr

03-I skogens blöta marker

04-Vintergryning

05-Svartvittra

06-Vinterkrig

07-Skymningsblot

08-Skugváttir

Quelle: ADERTA Spotify Redakteur: Norman Wernicke Tags: aderta i skogens blöta marker