HYLDR mit neuem Video

Die belgischen Gothic Doomer HYLDR haben ein neues Video gedreht. 'Tattered Lanterns' ist eine akustische Neubearbeitung von 'Like Dying Ferns' vom großartigen Debüt "Order Of The Mist" aus dem Jahr 2023. Das Video wurde im Musée d'Histoire naturelle & Vivarium in Tournai gedreht. Ooh, it is time for tea!

Tattered Lanterns (OFFICIAL VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8bTVaTQeDh0