Erstes Demotape von SYRION
09.11.2025 | 20:18
Am 23. Januar 2026 bringt Dying Victims Productions die erste EP der belgischen Heavy Metal-Newcomer SYRION unter dem Titel "Symphony Of Horror" als Kassette heraus. Bei uns habt ihr die Gelegenheit, die Band über den Visualizer zum Titeltrack kennenzulernen.
Symphony Of Horror
https://www.youtube.com/watch?v=JTH4E0hUg2Y
Quelle:
Dying Victims Productions
Redakteur:
Stephan Lenze
Tags:
syrion symphony of horror dying victims productions
