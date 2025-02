Erste Single von THE GREAT SEA

THE GREAT SEA hat die erste Single 'No Peace Among Men' aus dem kommenden Album "Noble Art Of Desolation", das am 25. April 2025 über AOP Records erscheinen wird, veröffentlicht.

THE GREAT SEA wurde 2022 von JR (LONG DISTANCE CALLING) und SH (ORDEAL & PLIGHT) mit dem Ziel gegründet, eine Atmosphäre zu schaffen, die mit der Majestät der Berge und den schrecklichen Tiefen der Meere mithalten kann, mit einem Blick in die unendliche Dunkelheit, die hinter und vor uns liegt.

"Wir wollten schon immer ein Gefühl schaffen, bei dem man die Natur erleben und sich in ihr wiederfinden kann", so Gitarrist SH. "Es ist ein seltsames und unglaublich schönes Gefühl, wenn man diese Melodien mit der Realität der unendlichen Kräfte der Natur verbindet."

Um dem Sound das zu geben, was er verdient, luden sie Phil Jonas (CRONE, ex-SECRETS OF THE MOON) und Azathoth (GRÀB, ex-DARK FORTRESS) ein, dieser Platte ihren Stempel aufzudrücken.

"Noble Art Of Desolation" Album Tracklist:





1. The Water Remains

2. Eden Unfolded

3. The Maze

4. No Peace Among Men

5. Fading (Instrumental)

6. Upright In Nothing

7. Walking At The Edge Of Death

