Coburn Pharr (ex-ANNIHILATOR) gestorben

Der ehemalige ANNIHILATOR-Sänger Coburn Pharr ist im Alter von 62 Jahren gestorben. Pharr sang auf ANNIHILATORs von der Kritik gefeiertem und meistverkauftem Album "Never, Neverland" aus dem Jahr 1990, das Klassiker wie 'Road To Ruin', 'I Am In Command', 'Reduced To Ash' und 'Phantasmagoria' enthielt.

Heute (Dienstag, 25. Februar) veröffentlichte ANNIHILATOR-Gitarrist und -Gründer Jeff Waters über die sozialen Medien folgendes Statement:

"Traurige Nachrichten in der Metal-Welt: ANNIHILATORs 'Never, Neverland'-Sänger Coburn Pharr ist verstorben. Ich werde nichts über die Details sagen, da dies die Angelegenheit der Familie ist, aber ich wollte dies posten, bevor irgendwelche Fehlinformationen im Internet auftauchen. Coburn war der Sänger auf unserer besten und größten Platte. Er hatte die einzigartigste Stimme von allen unseren Sängern, zusammen mit Randy Rampage (er ist ebenfalls 2018 verstorben)."