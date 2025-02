INDIGOHEAD kündigt Debüt-EP und Single an

Die Marburger Alternative Rock/Metal-Band INDIGOHEAD kündigt für den 21. März die Veröffentlichung ihrer Debüt-EP "IN MORA" sowie der Single 'Witch' an. Die EP wird sowohl auf allen gängigen Streaming-Plattformen als auch in physischer Form auf CD und Vinyl erhältlich sein.

Die vierköpfige Band hat sich in den letzten Jahren als fester Bestandteil der lokalen Musikszene etabliert. Angesiedelt zwischen Alternative Rock und Metal, verbinden INDIGOHEAD kraftvolle Riffs, elektrisierende Melodien und mitreißende Vocals zu einem eigenständigen Sound mit hohem Wiedererkennungswert.

Auf "IN MORA" fahren INDIGOHEAD in vier Songs ihre ganze musikalische Bandbreite auf. Sie kombinieren harte, raue Elemente aus dem Metal mit melancholisch-düsteren Rock-Einflüssen - von roher Energie bis zu emotionalen Tiefgängen ist alles dabei. Lyrisch thematisiert die EP emotionale Kämpfe, innere Konflikte und gesellschaftliche Fragen – und spricht damit sowohl den Verstand als auch das Herz der Hörer an.

Zur Feier der Veröffentlichung lädt die Band am 22. März ins KFZ nach Marburg. Einlass ist ab 19:30.

Quelle: INDIGOHEAD Redakteur: Michael Vogt Tags: indigohead in mora witch