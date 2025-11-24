Eine weitere Hörprobe aus dem neuen Album von GREYSTONE CANYON
Kommentieren
24.11.2025 | 23:01
Ein Audioclip zu 'Stealing Our Freedom' wurde von der Hardrock-Gruppe GREYSTONE CANYON aus Australien veröffentlicht. Das Stück ist auf dem neuen Album "Something Borrowed... Something New", das am 5. Dezember herauskommen soll.
Ein Audioclip zu 'Stealing Our Freedom' wurde von der Hardrock-Gruppe GREYSTONE CANYON aus Australien veröffentlicht. Das Stück ist auf dem neuen Album "Something Borrowed... Something New", das am 5. Dezember herauskommen soll.
https://www.youtube.com/watch?v=ZXeIGPwWH_k
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- greystone canyon something borrowed something new stealing our freedom
0 Kommentare