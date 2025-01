Ehemaliger SANCTUARY-Gitarrist Sean Blosl im Alter von 58 Jahren verstorben

Der ehemalige SANCTUARY-Gitarrist Sean Blosl ist im Alter von 58 Jahren gestorben. Laut einem kurzen Nachruf auf 'The Chronicle' verstarb Blosl bereits am 26. August 2024 in Seattle.

Blosl gründete SANCTUARY 1985 mit seinem Cousin und Gitarristenkollegen Lenny Rutledge. Er spielte auf den ersten beiden Alben der Band, dem von Dave Mustaine produzierten Debüt "Refuge Denied" von 1988 und "Into The Mirror Black" von 1990.

Am Dienstag (31. Dezember) teilte Rutledge die folgende Nachricht über die sozialen Medien von SANCTUARY: "Mit schwerem Herzen muss ich bekannt geben, dass Sean Blosl verstorben ist. Er war in einen Autounfall in Seattle verwickelt."