Neues vom japanischen Dark Idol ISILIEL

Himari Tsukishiro, Frontfrau der seit einiger Zeit mangels Mitgliedern inaktiven Formation NECRONOMIDOL, wandelt seit 2022 unter dem Künstlernamen ISILIEL auf Solopfaden und bewegt sich dabei zwischen Dark Pop und Post Black Metal. Die Künstlerin, die das Blue Shell in Köln mittlerweile als zweites Zuhause betrachtet, bringt pünktlich zu Jahresbeginn einige Neuigkeiten für ihre Fans.

Im Februar wird sie zur "Valentines Day Mini European Tour" aufbrechen, deren erstes Konzert am 1. und 2. Februar auf der TomoFair in Nijmegen stattfinden wird.

Am 26. April startet in Oslo dann ihre Welttour zusammen mit ihrer Liveband THE LILIN.

Für den Sommer kündigt sie die Veröffentlichung ihres zweiten Albums an. Die Songs dazu stammen wie auch schon auf dem ersten Album aus der Feder vom Norweger Nicholay "Nik" Hovland.

Hier das Video zum Song '光明生死' (Koumyou Kishi) aus ihrem ersten Album "Moonbow Genesis":

https://www.youtube.com/watch?v=SMICdxaG0wY

Fotocredit: Michael Vogt