EXUMER mit neuem Drummer

EXUMER startet das Jahr 2025 mit einer Neubesetzung und hat für die Drums Jerome Reil mit an Bord. Jerome hat bereits in mehreren Bands (u.a. DESTROY THEM, EEXTINCT THE SCUM) gespielt und bringt somit einiges an Erfahrung mit. EXUMER hat auch bekanntgegeben, das Jerome die anstehenden Liveshows sowie das nächste Studioalbum an den Kesseln begleiten wird.



Das offizielle Statement der Band:

"Exumer Horden, begrüßt unseren neuen Schlagzeuger, Jerome Reil. Jerome hat uns während der letztjährigen Sommertour durch Europa ausgeholfen und wir haben beschlossen, dass es für Jerome an der Zeit ist, sich uns dauerhaft anzuschließen. Jerome hat einen langen und illustren Hintergrund als Schlagzeuger und ist in mehreren anderen Bands in und um seine Heimatstadt Essen/Deutschland aktiv. Er wird uns bei unserer kommenden 2025er Live-Kampagne begleiten und auf unserem nächsten Studioalbum Schlagzeug spielen. Wir sind gespannt, was dieses 40. Jahr in unserer Bandgeschichte für uns bereithält und freuen uns darauf, euch in Zukunft die beste Version von uns zu präsentieren."