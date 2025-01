DESERTED FEAR mit Tour-Trailer

Da wir die kommende Tour der Death-Metal-Legenden von DESERTED FEAR präsentieren, möchten wir euch auch den dazugehörigen Trailer nicht vorenthalten, den ihr euch hier anschauen könnt.

Anbei auch die Dates:

Do 24.04. Hamburg -Bahnhof Pauli

Fr 25.04. Essen -Turock

Sa 26.04. Jena -F-Haus

So 27.04. Osnabrück -Bastard Club(Matinée!)

Mo 28.04. Kassel -Goldgrube

Di 29.04. Hannover -Musikzentrum

Mi 30.04. Berlin -Cassiopeia

Do 01.05. Wiesbaden -Schlachthof

Fr 02.05. München -Backstage (Halle)

Sa 03.05. Stuttgart -Club Zentral



Tickets u.a. über EVENTIM.