EXMORTUS: 6. Studioalbum angekündigt

Die Melodic Death Shredderer EXMORTUS haben angekündigt, am 25. August 2023 ihr sechstes Studioalbum "Necrophony" via Nuclear Blast zu veröffentlichen. Nach 'Oathbreaker' gibt es jetzt eine weitere Single daraus: 'Mind Of Metal'. Hier auch das Cover und die Trackliste.



"Necrophony" Trackliste:

01. Masquerade

02. Mask Of Red Death

03. Oathbreaker

04. Mind Of Metal

05. Storm Of Strings

06. Test Of Time

07. Darkest of Knights

08. Prophecy

09. Children Of The Night

10. Beyond The Grave

11. Overture

12. Necrophony

13. Moonchild



Mind Of Metal







https://www.youtube.com/watch?v=fuauI3zWGjU



Oathbreaker







https://www.youtube.com/watch?v=vMCWh71vcjw

