SEVENDUST ist jetzt bei Napalm Records

Am 28. Juli 2023 wird von Napalm Records ihr 14. Studioalbum "Truth Killer" veröffentlicht. Ab sofort ist das Musik-Video für die erste Single 'Fence' verfügbar. Cover und Trackliste gibt es auch.



"Truth Killer" Trackliste:



01-I Might Let The Devil Win

02-Truth Killer

03-Won’t Stop The Bleeding

04-Everything

05-No Revolution

06-Sick Mouth

07-Holy Water

08-Leave Hell Behind

09-Superficial Drug

10-Messenger

11-Love And Hate

12-Fence



https://www.youtube.com/watch?v=NixNsandZ34

