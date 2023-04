SABATON-Tickets zu gewinnen!

Ihr wollt auf eine der folgenden SABATON-Shows? Dann haben wir für euch genau das Richtige!

Mit freundlicher Unterstützung von Nuclear Blast haben wir ein passendes Instagram-Gewinnspiel für euch: Wir schicken euch und eine Begleitung zu einer Show der "The Tour To End All Tours"-Tour.

Hier kommt ihr zum Gewinnspiel.

Um daran teilzunehmen, befolgt ihr diese Schritte:

1. @powermetalde auf Instagram folgen

2. Beitrag liken

3. Kommentieren, zum Konzert in welcher Stadt ihr gehen möchtet (Termine siehe unten)

4. Markiert im gleichen Kommentar eure Begleitung oder eine Person, die auch am Gewinnspiel teilnehmen sollte (Mehrfachmarkierung möglich!)



Gerne könnt ihr das Gewinnspiel auch in eurer Story teilen.



Die Termine:

22.04.2023 – Frankfurt

24.04.2023 – Hamburg

02.05.2023 – Hannover

05.05.2023 – Berlin

06.05.2023 – Leipzig

12.05.2023 – Köln

15.05.2023 – München