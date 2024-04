Die US-amerikanische Thrash-Kapelle EVILDEAD veröffentlicht am 24. Mai via Steamhammer Records das neue Album "Toxic Grace". Nachdem bereits letztes Jahr mit 'Bathe In Fire' ein erster Vorab-Song veröffentlicht wurde, folgt mit 'Raising Fresh Hell' hier nun der zweite Streich:

https://www.youtube.com/watch?v=YGDGAgS0JDY