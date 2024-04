GÖDEN mit neuem Album im Mai

Freunde der tiefschwarzen, düsteren Tonkunst aufgepasst. Stephen Flum (ex-WINTER) veröffentlicht am 17. Mai unter dem Namen GÖDEN den zweiten Langspieler, nachdem bereits das erste Album 2020 namens "Beyond Darkness" für reichlich dunkle Furore sorgen konnte. Das neue Album hört auf den Namen "Vale Of The Fallen" und erscheint via Svart Records.

Hier eine erste Kostprobe in Form des Songs 'Urania':

https://www.youtube.com/watch?v=NhxOR4980PY