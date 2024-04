CRYPT SERMON veröffentlichen Vorab-Song

Der geschätzte Kollege Herr Walzer hatte bereits vor einigen Tagen völlig zurecht auf das kommende Album "The Stygian Rose" der Epic Doomster CRYPT SERMON drauf hingeweisen, welches am 14. Juni via Dark Descent Records erscheinen wird.

Wer vorab einmal in das Werk reinhören möchte, kann dies nun gerne mit dem ersten Vorab-Track 'Heavy Is The Crown Of Bone' tun:

https://www.youtube.com/watch?v=Edx1tziAbZA