EVERMORE und die Königin des Kummers

Mit 'Queen Of Woe' gibt es ein weiteres Lyric-Video aus dem neuen Album "In Memoriam" von EVERMORE. Es erscheint am 21. April via Scarlet Records.



Queen Of Woe







https://www.youtube.com/watch?v=BcshYfLIC8I



Quelle: Scarlet Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: evermore in memoriam queen of woe