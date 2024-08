EREB ALTOR nimmt ein Blutbad im See

Die schwedischen Epic Viking Doomster EREB ALTOR haben mit 'The Lake Of Blood' einen weiteren neuen, mittlerweile dritten Song veröffentlicht. Nun dürfte somit also auch gerne bald ein Releasedatum vonseiten Hammerheart Records für ein neues Album bekannt gegeben werden.

The Lake Of Blood

https://www.youtube.com/watch?v=3oYvyYqbzu0