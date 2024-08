TALES OF MIKE mit neuem Song im Oktober

Meinen Review-Einstand habe ich hier seinerzeit mit der famosen EP "Landscape Of Sorrow" von TALES OF MIKE gefeiert, die Mastermind Michael Hess seinem verstorbenen Bruder widmete. Nun hat Hess ein abendfüllendes Album für 2025 angekündigt. Einen ersten Vorgeschmack liefert uns die Band dann am 4. Oktober in Form der ersten Single 'Human Masquerade'.

Über den Song: "Leider war nicht alles positiv, während Michael an der Tribute EP arbeitete. Einige Leute veränderten sich, weil er plötzlich Musik machte. Leute, die auch seinen Bruder kannten. Das hat ihn zuerst enttäuscht. Dann taten sie ihm tatsächlich leid, denn Neid macht viele Menschen kaputt. Viele Menschen mögen es nicht, wenn andere glücklich sind. Er sieht immer wieder, dass es Menschen gibt, die sich freuen, wenn jemand Fehler macht oder unglücklich ist. Das gab ihm den Anstoß für die neue Single "Human Masquerade", die am 4. Oktober erscheint und zu der es auch ein Lyric Video geben wird!"